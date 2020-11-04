Аталанта — Ливерпуль 0:5 Видео голов и обзор матча

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Ливерпуль в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Аталанте и добился победы со счетом 5:0.

Подопечные Юргена Клоппа забили все свои голы еще к 49-й минуте встречи.

Отметим, что Руслан Малиновский появился на поле на 63-й минуте и результативными действиями не отметился.

Обзор матча:

Аталанта — Ливерпуль 0:5

Голы: Жота, 14, 33, 55, Салах, 47, Мане, 49



Аталанта: Спортьелло — Толои, Паломино, Джимсити — Хатебур (Депаоли, 81), Пашалич (Малиновский, 63), Фройлер, Мохика (Руджери, 81) — А. Гомес (Ламмерс, 80) — Муриэль (Пессина, 52), Сапата.



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Н. Уильямс, 82), Д. Гомес, Р. Уильямс, Робертсон (Кейта, 65) — Джонс, Хендерсон (Милнер, 66), Вейналдум (Цимикас, 82) — Салах, Жота (Фирмино, 66), Мане.



Предупреждения: Вейналдум, Джонс