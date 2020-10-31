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-
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22:00
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-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
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-
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-
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-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
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Гасперини: Малиновский может сыграть на нескольких позициях

31 октября 2020

Гасперини: Малиновский может сыграть на нескольких позициях

Главный тренер итальянской команды ценит украинского полузащитника.

Аталанта в рамках Лиги чемпионов сыграет против Ливерпуля. Главный тренер бергамасков не уверен, что Малиновский сыграет против "красных" с первых минут, но высоко оценивает украинца.  

"Малиновский может сыграть на нескольких позициях, он хорошо выходит со скамьи запасных или в стартовом составе.

Серия А и Лига чемпионов — два очень разных турнира, и я не хочу выбирать между ними. В Лиге чемпионов у нас четыре очка, это будет большая игра с Ливерпулем за лидерство в группе, тогда как в Серии А у нас будет больше времени, чтобы исправить несколько предыдущих ошибок", — приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, что в минувшем поединке чемпионата Италии ассист Малиновского помог Аталанте обыграть Кротоне.

Источник: Football Italia

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