Гасперини: Малиновский может сыграть на нескольких позициях

Главный тренер итальянской команды ценит украинского полузащитника.

Аталанта в рамках Лиги чемпионов сыграет против Ливерпуля. Главный тренер бергамасков не уверен, что Малиновский сыграет против "красных" с первых минут, но высоко оценивает украинца.

"Малиновский может сыграть на нескольких позициях, он хорошо выходит со скамьи запасных или в стартовом составе.

Серия А и Лига чемпионов — два очень разных турнира, и я не хочу выбирать между ними. В Лиге чемпионов у нас четыре очка, это будет большая игра с Ливерпулем за лидерство в группе, тогда как в Серии А у нас будет больше времени, чтобы исправить несколько предыдущих ошибок", — приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, что в минувшем поединке чемпионата Италии ассист Малиновского помог Аталанте обыграть Кротоне.