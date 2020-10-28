Гасперини: Аталанта сыграла отлично и сделала классный камбэк

Итальянец прокомментировал результат еврокубкового матча.

Главный тренер Аталанты Джан-Пьеро Гасперини поделился своим мнение о ничьей с Аяксом (2:2) в матче Лиги чемпионов.

"Черно-синие" пропустили дважды в первом тайме, но отыгрались во второй половине встречи благодаря дублю Дувана Сапаты. Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на замену на 78-й минуте, однако не отличился результативными действиями.

"Мы хорошо провели оба тайма, но в первой половине не использовали свои шансы. Было нелегко, учитывая, на каких скоростях проходила игра. Но ребята сыграли отлично, они провели замечательный матч и сделали классный камбэк.

Мы никогда не играли с Аяксом. Теперь мы понимаем, что они из себя представляют, в каком ключе действуют. Аякс демонстрирует быстрый футбол в короткий пас. Против них всем нелегко. Но мы тоже доставили им проблемы. Надо пользоваться своими шансами", – приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

На данный момент Аталанты занимает вторую строчку в группе D с четырьмя очками, отставая от лидирующего Ливерпуля на два пункта.