Гасперини: Клопп — ориентир для всех тренеров

Главный тренер "бергамасков" дал комментарий перед матчем с Ливерпулем.

Джан Пьеро Гасперини отдал должное сопернику перед игрой третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Следующие матчи будут принципиальными. Перед нами сильнейшая команда в группе. Для нас будет важно набрать очки и получить преимущество над Аяксом, но это теория. Все матчи должны быть сыграны, каждая игра важна. Клопп является ориентиром для всех тренеров.

Ситуация не изменилась, Де Роон и Госенс остались вне игры. У нас есть возможность их заменить, особых травм нет. Завтра мы сделаем последние тесты. У Хатебура, Паломино и Ромеро есть шанс сыграть.

Мы приезжаем на завтрашнюю игру с намерением помериться силами с лучшими в мире и в Европе, мы посмотрим, находимся ли мы на одном уровне с этой командой", — приводит слова Гасперини Football Italia.

Матч Аталанта — Ливерпуль состоится во вторник, 3 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.