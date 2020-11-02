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-
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-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
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-
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-
03 ноября
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-
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-
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-
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-
04 ноября
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Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
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Гасперини: Клопп — ориентир для всех тренеров

02 ноября 2020

Гасперини: Клопп — ориентир для всех тренеров

Главный тренер "бергамасков" дал комментарий перед матчем с Ливерпулем.

Джан Пьеро Гасперини отдал должное сопернику перед игрой третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Следующие матчи будут принципиальными. Перед нами сильнейшая команда в группе. Для нас будет важно набрать очки и получить преимущество над Аяксом, но это теория. Все матчи должны быть сыграны, каждая игра важна. Клопп является ориентиром для всех тренеров.  

Ситуация не изменилась, Де Роон и Госенс остались вне игры. У нас есть возможность их заменить, особых травм нет. Завтра мы сделаем последние тесты. У Хатебура, Паломино и Ромеро есть шанс сыграть.

Мы приезжаем на завтрашнюю игру с намерением помериться силами с лучшими в мире и в Европе, мы посмотрим, находимся ли мы на одном уровне с этой командой", — приводит слова Гасперини Football Italia.

Матч Аталанта — Ливерпуль состоится во вторник, 3 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

Источник: Football Italia

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