Зидан: Полностью беру на себя ответственность. Я что-то не так сделал

Главный тренер мадридцев дал комментарий после игры.

Реал уступил Шахтеру в рамках поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:3. Зинедин Зидан взял ответственность на себя.

"Многое совпало, мы много ошибались, нам не хватило уверенности, много чего не хватало. Я рад, что во втором тайме игроки как-то отреагировали, старались улучшить положение. Такое может произойти. Я тренер, я должен принимать решения, я должен найти решение. После того, что произошло сегодня вечером, это очень сложно.

Чего не хватало в первом тайме? Почти всего. В случае с первым голом... потом матч пошел намного хуже. Нам многого не хватало. Не было уверенности, это самое главное. Ситуация сложная, сейчас нужно готовиться к следующему матчу в субботу, сыграть там достойно".

"Я полностью беру на себя ответственность. Я что-то не так сделал. Игроки стараются, мы старались сделать что-то, но потом нам забили и все поменялось. Нельзя забывать и прошлый матч, когда мы сыграли в лиге, выиграли четыре матча, сейчас проиграли и теперь второе поражение. Мы недовольны, но не будем опускать руки.

Для меня это большое разочарование, хотели выиграть. Но это футбол, надо идти дальше. Сегодня серый день, завтра будет солнце. Это футбол. Иногда очень сложно, как сегодня. Но я настроен позитивно и верю в наш состав, нашу команду".

"Не думаю, что игроки играли без желания. Мы начали очень хорошо, но потом совершили ошибку, пропустили и с того момента уверенность исчезла. Это второе поражение подряд, но это футбол. Нужно подниматься, вставать и продолжать работать вместе. У нас в субботу следующий матч. Должны по максимум приготовиться, концентрироваться", — сказал Зинедин Зидан на послемтчевой пресс-конференции.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Шахтер вы можете на Football.ua.