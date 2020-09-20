Безус может пропустить первый матч против Динамо

Участие еще двух игроков "буйволов" находится под вопросом.

Полузащитник Гента и сборной Украины может не сыграть в первом матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов против Динамо. Причина – плохая форма футболиста.

"Роман сейчас не в форме. В последние несколько дней он чувствует себя не лучшим образом", — цитирует тренера Гента Вима де Деккера Belgium Soccer.

Также де Деккер пока не знает, смогут ли сыграть полузащитник Свен Кумс и нападающий Лоран Депуатр. Двое других украинцев Гента, Роман Яремчук и Игорь Пластун, готовы принять участие в матче.

Первый поединок команды проведут в Бельгии 23 сентября, а ответная игра пройдет 29 числа этого же месяца.