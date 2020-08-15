Главный тренер Баварии прокомментировал победу своей команды над Барселоной.

Бавария не оставила шансов Барселоне в четвертьфинале Лиги чемпионов. Победу своей команды прокомментировал Ханс Флик.

"Знали, что если окажем давление на Барселону, то у нас появятся моменты. Качество игры Баварии очень хорошее. Нужно перезарядиться и сосредоточиться на следующем матче, где все будем начинать с нуля".

"Мюллер – игрок матча? Он заслужил это звание. Он управлял нашим прессингом, но я должен похвалить всю команду за такую интенсивность на протяжении 90 минут", — приводит слова Ханса-Дитера Флика официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Барселона – Бавария.