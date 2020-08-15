Мюллер — об унижении Барселоны: Сегодня нам было весело

Полузащитник Баварии — о матче против Барселоны в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Бавария разгромила Барселону, не оставив ни единого шанса каталонскому клубу. Ход встречи прокомментировал Томас Мюллер.

"Это трудно объяснить. Наша команда в потрясающей форме. Спасибо за лучшего игрока, но у нас 12-15 игроков, которые заслужили это звание. Мы работаем так интенсивно, что с нами сложно бороться".

"Сегодня нам было весело. Не так важно, как зовут игроков. Конечно, Барселона — особенная команда, так что мы должны были играть еще более агрессивно. У нас талантливые форварды. Они отлично справлялись с задачей, когда получали мяч".

"Вы, наверное, догадываетесь, что мы хорошо себя чувствуем после этого матча, но нам не стоит громко праздновать. Нужно сохранять спокойствие и восстановиться. Завтра утром проснемся, возьмем в руки телефоны и ответим на сообщения от родных и всему миру. Потом нужно сосредоточиться на следующей игре. Мы здесь, чтобы выиграть финал", — приводит слова Томаса Мюллера официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Барселона – Бавария.