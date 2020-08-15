Главный тренер Барселоны — о матче против Баварии (2:8).

Бавария не оставила шансов Барселоне, разгромив соперника. Поражение своей команды прокомментировал Кике Сетьен.

"Болезненное и унизительное поражение. Слишком много пропущенных голов, многие из них заслуженные. Бавария была очень эффективна".

Уже появилась информация, что Кике Сетьен будет уволен. 61-летний специалист отказался комментировать свое будущее.

"Рано об этом думать, останусь я или нет. Нужно осмыслить ситуацию с учетом поражения от Баварии".

Жерар Пике эмоционально прокомментировал поражение от Баварии. Кике Сетьен признал, что в чем-то 33-летний футболист прав.

"Я не хочу погружаться в это, я тут шесть или восемь месяцев, но в чем-то он прав. Все разочарованы, сейчас нужно просто сделать выводы", — приводит слова Кике Сетьена El Chiringuito.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Барселона – Бавария.