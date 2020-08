В рамках 1/4 финала ЛЧ Барселона противостояла Баварии. Мюнхенский клуб без проблем разобрался с каталонским и вышел в полуфинал турнира.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство Барселоны уже решило уволить Кике Сетьена. Он не будет тренером команды в следующем сезоне.

Barcelona have already decided to sack Quique Setién after the terrible defeat against Bayern Münich. He’ll not be the manager on next season. 🔴🔵 @SkySport #Barcelona #FCB