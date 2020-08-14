Бавария уничтожила Барселону на пути в полуфинал Лиги чемпионов

Коллектив Ханса-Дитера Флика предоставил восемь причин, почему каталонская Барселона не победит в Лиге чемпионов в этом году — на шесть больше, чем в ответную сторону команда Сетьена.

Первая сенсация четвертьфинальной стадии главного клубного европейского состязания состоялась днем ранее, когда немецкий РБ Лейпциг оставил за бортом текущего розыгрыша мадридский Атлетико (2:1). После этого, Лига чемпионов перешла во вторую половину поединков данного этапа, где сосредоточение "статусных" команд было еще выше.

В частности, по итогу позднего вечера пятницы отчетной недели, свое выступление должен был прекратить один из двух клубов, из числа дошедших до 1/4 финала, который уже имел честь в своей истории поднять над головой заветный для многих трофей. Лиссабонский "Да Луж", домашний стадион португальской Бенфики, ненадолго стал домашней ареной для каталонской Барселоны, противостоять которой должна была мюнхенская Бавария.

Фанатам "Красной машины" хотелось бы помнить, как они громили с общим счетом 7:0 своих испанских соперников в полуфинале триумфального для себя сезона-2012/13. На это поклонники "блаугранас" могли лишь усмехнуться, памятуя про поединки двумя годами позже, когда на той же стадии каталонцы обеспечили себе серьезный задел победой в первом поединке (3:0). Хорошее было время, плей-офф игрался в два поединка.

Но история текущего сезона для коллектива Кике Сетьена была достаточно тяжелой. Барселона лишилась всего на внутренней арене, а единственной отрадой должно было стать выступление в еврокубках, но только при условии сопутствующей победы в них. И тут, жеребьевка подсунула каталонцам немецкого гранда в двух шагах до финального поединка, что серьезно било по их амбициях. Что тут говорить, если даже в коэффициентах от букмекеров шансы Баварии оценивались достаточно высоко. И точно в пользу этого сыграла легкость в растянутой во времени двухматчевой дуэли с лондонским Челси на предыдущей стадии (3:0 – в гостях и 4:1 – дома).

Триллер-феерия ожидал болельщиков в отчетном поединке. Главную роль исполнил в нем коллектив Ханса-Дитера Флика. "Красная машина" открыла огонь по соперникам со всех имевшихся стволов еще в первом тайме, причем и сама умудрилась пострадать от своей взрывной игры. Началось все с ошибки каталонцев в центре поля, которая обернулась выходом Баварии в контратаку через левый фланг, после подачи с которого Мюллер и Левандовски закрутили издевательскую стенку с завершающим ударом немца.

Барселона в те минуты (речь идет о величине меньше 10) очень даже подавала признаки жизни — Роберто прострелом с левого фланга неожиданно стал ассистентом для точно удара по своим воротам в исполнении Давида Алабы. "Удар" по той лишь причине, что неудачной срезкой столь удачный парашют над Нойером называть было бы неуместно. Страсти не сходили на нет, и уже через атаку мяч прилетел в правую от Нойера штангу, при исполнении подачи от Месси с правого фланга.

Команды выдохнули, равно как и болельщики, взяли паузу на десять минут, после чего немецкий представитель попросту смял своего оппонента. Тер Штеген ошибался с устрашающей регулярностью, а соперники собирали удачные подборы с последующим обострением при его провальных выносах. Но, сначала, на правом фланге провалился Роберто, после чего Перишич был выведен усилиями Гнабри на левый фланг штрафной, откуда пробил, неожиданно для голкипера, пробил низом в дальний угол.

Вскоре, набравший за сезон роскошную физическую форму Горецка отдал не менее эффектный заброс на Гнабри в чужую штрафную из центральной зоны, а Серж поставил каталонцев в крайне неприятное положение на самом краю пропасти. Тут-то и подкрался сзади Мюллер во второй раз в этом тайме, протолкнув мяч в ближний угол после прострела Киммиха с правого фланга. 1:4, первый тайм, и это Левандовски еще не вступал как следует в игру. В Лиссабоне происходило что-то немыслимое.

И ровно такое же "немыслимое" происходило в конце поединка, когда счет на табло изменялся с феноменальной скоростью в пользу команды Флика. И вот слово "команда" к каталонцам точно нельзя было применить. Барселона продолжала сыпаться при малейшем намеке на прессинг на чужой половине от соперников. Сетьен ничего с этим поделать не мог. А были ли шансы исправить положение?

Пятый мяч мог заходить в ворота тер Штегена чуть раньше, чем это было отмечено в итоговом протоколе, но Левандовски замыкал головой подачу Мюллера с левого фланга из небольшого офсайда. Во временной слот удалось влезть Суаресу с очередным унизительным финтом для Боатенга. Уругваец убрал на замахе защитника, после чего пробил по правую штангу. И нет, после этого момента не было "флешбэков" о том самом погроме на "Камп Ноу" пятилетней давности. Скорее, лишь разминка для Баварии на низком старте перед финальным рывком.

Киммих, Левандовски и Коутиньо (дважды) — все они расстреливали, по большому счету, пустые ворота каталонцев после выверенных атак своего коллектива. Бавария играла словно против низкоклассной команды из второй немецкой Бундеслиги — настолько все плохо было у подопечных Сетьена. Абсолютно черный день для всей Испании, чье присутствие в еврокубках теперь обозначает лишь андалусская Севилья.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов остался лишь один триумфатор за всю ее прошлую историю. Бавария отправляется в полуфинал, где сыграет с победителем пары Манчестер Сити — Лион. Для Барселоны сезон-2019/20 официально подошел к концу.

Барселона — Бавария 2:8

Голы: Алаба 7 (авт.), Суарес, 56 — Мюллер, 4, 31, Перишич, 21, Гнабри, 27, Киммих, 63, Левандовски, 82, Коутиньо, 85, 88



Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Бускетс (Фати, 70) — Роберто (Гризманн, 46), де Йонг — Видаль — Месси, Суарес.



Бавария: Нойер — Киммих, Боатенг (Зюле, 75), Алаба, Дэвис (Эрнандес, 84) — Горецка (Толиссо, 84), Тиаго — Гнабри (Коутиньо, 75), Мюллер, Перишич (Коман, 67) — Левандовски.



Предупреждения: Суарес, Альба, Видаль — Боатенг, Дэвис, Киммих.