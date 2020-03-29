Анчелотти: Проводить матч Ливерпуль — Атлетико было ошибкой

29 марта 2020

Юрген Клопп и Карло Анчелотти, Getty Images

Тренер Эвертона Карло Анчелотти поддержал своего коллегу из Ливерпуля Юргена Клоппа.

Карло Анчелотти считает, что ситуация с пандемией коронавируса повлияла на подготовку Ливерпуля к матчу против Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я полностью согласен с Юргеном Клоппом по поводу того, что проведение матча против Атлетико было недопустимым, – цитирует тренера Эвертона AS. – Условия, в которых готовились команды, и проведение матча в Ливерпуле без зрителей сыграли на руку Атлетико".

Ливерпуль уступил Атлетико со счетом 2:3 (первый матч — 0:1) и выбыл из борьбы за трофей Лиги чемпионов.

Ранее Анчелотти говорил, что на подготовку команд к возобновлению чемпионата Англии хватит четырех дней.

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Источник: AS

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