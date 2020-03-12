Клопп впервые не дошел с Ливерпулем до финала еврокубков

Нужно сделать оговорку, что в сезоне-2016/17 "красные" вовсе не играли в европейских турнирах.

Домашнее поражение 2:3 от Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов положило конец надеждам Ливерпуля защитить свой титул. Кроме того, это первый раз, когда "красные" не дошли до финала еврокубка с Юргеном Клоппом.

Немец возглавил Ливерпуль осенью 2015 года, когда команда выступала в Лиге Европы. В том сезоне "красные" дошли до финала Лиги Европы, где уступили Севилье 1:3. Вместе с тем, команда заняла лишь восьмое место в Премьер-лиге и в сезоне-2016/17 в еврокубках не участвовала.

В последующих сезонах Ливерпуль уже непременно выступал в Лиге чемпионов и доходил как минимум до финала.

В 2018 году "красные" уступили Реалу 1:3 в решающем поединке в Киеве, а через год выиграли Лигу чемпионов, обыграв Тоттенхэм 2:0 в Мадриде.