Клопп: Я — большой неудачник

12 марта 2020

Юрген Клопп, Getty Images

Поражение "красных" из Лиги чемпионов очень расстроило Клоппа.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.

Наставник лестно отозвался о мадридском Атлетико, которое обыграло мерсисайдцев в двух матча (1:0, 3:2).

"Поздравляю Атлетико. Я ужасно себя чувствую сегодня вечером. Я — большой неудачник. Они были великолепны, мы должны признать это, ведь мы пропустили три гола. Атлетико — победитель. Сегодня у нас было намного больше проблем, чем в первом матче", — приводит слова наставника Marca.

"Ищу правильные слова. Нашей главной ошибкой было то, что мы забили второй гол в дополнительное время, а не в основное. Мы прекрасно сыграли в основное время, ребята провели потрясающий матч, но голы, которые мы пропустили, невозможно объяснить".

"После второго гола команда заметно устала. У игроков забились ноги, пропала та легкость, с которой мы играли в первые 90 минут. Подачи были уже не так хороши. Я хотел, чтобы ребята в первом тайме подавали так, как в эпизоде с первым забитым мячом, но они про это забыли".

Отдельно Клопп прокомментировал игру Адриана, который заменял травмированного Алиссона.

"Адриан — отличный игрок и я настаиваю на этом. Да, он принимал неверные решения, но пропущенные голы — это часть игры. Но, к сожалению, некоторые ситуации повлияли на ход игры".

Вашему вниманию видеообзор матча Ливерпуль — Атлетико.

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Источник: Marca

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