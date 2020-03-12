Клопп: Я — большой неудачник

Поражение "красных" из Лиги чемпионов очень расстроило Клоппа.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.

Наставник лестно отозвался о мадридском Атлетико, которое обыграло мерсисайдцев в двух матча (1:0, 3:2).

"Поздравляю Атлетико. Я ужасно себя чувствую сегодня вечером. Я — большой неудачник. Они были великолепны, мы должны признать это, ведь мы пропустили три гола. Атлетико — победитель. Сегодня у нас было намного больше проблем, чем в первом матче", — приводит слова наставника Marca.

"Ищу правильные слова. Нашей главной ошибкой было то, что мы забили второй гол в дополнительное время, а не в основное. Мы прекрасно сыграли в основное время, ребята провели потрясающий матч, но голы, которые мы пропустили, невозможно объяснить".

"После второго гола команда заметно устала. У игроков забились ноги, пропала та легкость, с которой мы играли в первые 90 минут. Подачи были уже не так хороши. Я хотел, чтобы ребята в первом тайме подавали так, как в эпизоде с первым забитым мячом, но они про это забыли".

Отдельно Клопп прокомментировал игру Адриана, который заменял травмированного Алиссона.

"Адриан — отличный игрок и я настаиваю на этом. Да, он принимал неверные решения, но пропущенные голы — это часть игры. Но, к сожалению, некоторые ситуации повлияли на ход игры".

Вашему вниманию видеообзор матча Ливерпуль — Атлетико.