Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп резко отреагировал на то, что фанаты мерсисайдского клуба желали дотронуться до своих кумиров перед выходом игроков на футбольное поле.

Специалист, увидев это, в сторону болельщиков кинул фразу "Чертовы идиоты".

К слову, из всех игроков на видео лишь Садио Мане исполнил желание болельщиков.

