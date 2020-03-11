Иличич: С годами я только раскрываюсь

11 марта 2020

Йосип Иличич, Getty Images

Форвард Аталанты Йосип Иличич — о матче против Валенсии.

Благодаря четырем голами Йосипа Иличича Аталанта повторно обыграть Валенсию.

"Я всегда думаю не о сопернике, а о том, что требуется лично от меня. С годами я только раскрываюсь. Настроение отличное, и хочу продолжать развиваться как футболист". 

"Успехи Аталанты — больше ни для кого не сюрприз. Мы творим великие дела. Хотим продолжать доказывать, что заслуживаем то, где сейчас находимся. Хотим продолжать прибавлять день ото дня", — приводит слова 32-летнего футболиста официальны сайт УЕФА. 

Отметим, что Иличич стал лучшим игроком матча

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Валенсия – Аталанта

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