Иличич: С годами я только раскрываюсь

Форвард Аталанты Йосип Иличич — о матче против Валенсии.

Благодаря четырем голами Йосипа Иличича Аталанта повторно обыграть Валенсию.

"Я всегда думаю не о сопернике, а о том, что требуется лично от меня. С годами я только раскрываюсь. Настроение отличное, и хочу продолжать развиваться как футболист".

"Успехи Аталанты — больше ни для кого не сюрприз. Мы творим великие дела. Хотим продолжать доказывать, что заслуживаем то, где сейчас находимся. Хотим продолжать прибавлять день ото дня", — приводит слова 32-летнего футболиста официальны сайт УЕФА.

Отметим, что Иличич стал лучшим игроком матча.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Валенсия – Аталанта.