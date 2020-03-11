Гасперини: Выступления в Лиге чемпионов помогают нам прибавлять

Главный тренер Аталанты Джан-Пьеро Гасперини — о матче против Валенсии.

Покер Йосипа Иличича помог Аталанте повторно обыграть Валенсию.

"Пенальти в самом начале матча, безусловно, сыграл нам на руку. Потом в первом тайме мы испытывали определенные сложности, но после перерыва уже заиграли намного лучше. Против Валенсии никогда и не может быть легко. Сегодня мы показали хороший уровень. Хотели победить любой ценой и подтвердить, что победа в первом матче не была случайной".

"Когда забиваешь так много голов, то это всегда что-то из ряда вон выходящее, по-настоящему необычное событие. Что в национальной лиге, что в Лиге чемпионов. Сейчас мы побеждаем уже в пяти матчах подряд, и выступление в Лиге чемпионов помогает нам прибавлять еще и еще".

"Сейчас мы очень счастливы и довольны тем, чего нам удалось добиться", — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Валенсия – Аталанта.