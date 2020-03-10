Иличич стал первым, кто забил 4 гола на выезде в плей-офф Лиги чемпионов

Словенский нападающий Аталанты ударно провел матч против Валенсии (4:3).

Форвард Аталанты Йосип Иличич стал первым футболистом в истории, забившим четыре гола на выезде в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает Gracenote Live.

Также Йосип является самым результативным среди игроков из топ-5 чемпионатов в 2020 году: на его счету 14 мячей во всех турнирах.

Аталанта обыграла Валенсию 4:3 (после 4:1 в первом матче) и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Пока что ей компанию составляет РБ Лейпциг, разобравшийся с Тоттенхэмом (1:0, 3:0).

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