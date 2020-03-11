Иличич — лучший игрок матча Валенсия — Аталанта

Форвард Аталанты Йосип Иличич заслуженно назван лучшим игроком встречи.

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта отправилась на выезд к Валенсии, имея комфортное преимущество в первой встречи (4:1).

"Богиня" успешно довела начатое дело до конца (4:3), а четыре мяча на свой счет записал Йосип Иличич. 32-летний футболист заслуженно стал лучшим игроком матча.

В текущем сезоне Иличич провел 7 матчей в Лиге чемпионов: на его счету пять голов и одна результативная передача.

Ранее сообщалось, что Иличич стал первым, кто забил 4 гола на выезде в плей-офф Лиги чемпионов.

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