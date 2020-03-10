Покер Иличича помог Аталанте повторно обыграть Валенсию

Подопечные Джан Пьеро Гасперини вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв Валенсию и в выездном матче (4:3).

В ответном мачте 1/8 финала Лиги чемпионов испанская Валенсия принимала итальянскую Аталанта. Как известно, данный поединок проходил при пустых трибунах, поэтому никто не гнал хозяев вперед. Масса болельщиков, конечно, собралась у стадиона и не умолкала на протяжении матча, но это не сравнится с традиционной поддержкой зрителей. Сразу же после стартового свистка гости смело пошли вперед и очень быстро повели в счете, поставив соперника в еще более затруднительное положение. Иличич заработал пенальти благодаря фолу Диакаби, а затем сам же его реализовал – 0:1.

После забитого гола бергамаски отдали мяч сопернику, сосредоточившись исключительно на оборонительных действиях. Левантицы же много владели мячом на чужой половине поля, однако вскрыть оборону "богини" им не удавалось. В одном из эпизодов Родриго положился на свой дальний удар по воротам, но Спортьелло с ним справился. Подопечные Селадеса долго не могли создать хотя бы один опасный момент, но первая же реальная возможность забить была реализована. На 21-й минуте Паломино прервал передачу Родриго, но, в то же время, подарил мяч Гамейро, а француз переиграл Спортьелло – 1:1.

Сравняв счет, Валенсия продолжила действовать в том же ключе, атакуя большими силами. При этом, ей по-прежнему не удавалось создавать опасные моменты благодаря коллективным действиям, а гости уже не предоставляли подарков. У хозяев было несколько шансов забить со стандартов, однако подачи Парехо ни к чему не приводили. Ближе к концовке первой половины встречи подопечные Джан Пьеро Гасперини перехватили инициативу и вновь довольно легко забили. Диакаби привез второй пенальти, сыграв рукой в штрафной площади, а Иличич снова был точен с одиннадцати метров – 1:2. При таком счете команды и отправились на перерыв. У Валенсии практически не оставалось шансов на выход в следующий раунд, учитывая проблемы с игрой в атаке.

После перерыва Селадес убрал от греха подальше Диакаби, выпустив еще одного атакующего игрока — им стал Гедеш. Но и без французского защитника у Валенсии в обороне были большие проблемы. Фройлер мог забить быстрый гол, сильно пробив по воротам из-за пределов штрафной, но отличиться ему помешала перекладина, принявшая мяч на себя. А уже в ответной атаке "летучие мыши" сравняли счет — Гамейро оформил дубль, замкнув подачу Торреса — 2:2. После забитого гола левантийцы продолжали атаковать и вскоре могли забить еще после подач угловых, но, как и в первом тайме, во втором стандарты снова не помогали.

Со временем подопечные Гасперини ненадолго перехватили инициативу, проведя несколько содержательных атак, но им не хватило завершающих ударов по воротам. У Сапаты было две возможности пробить из выгодных позиций, но колумбиец оба раза предпочел поделиться мячом с партнерами. Затем Валенсия вернула мяч себе, и таки забила третий гол. Парехо вывел Торреса на ударную позицию, а Ферран перебросил мяч через вышедшего из ворот Спортьелло — 3:2. Но победный для хозяев счет продержался совсем недолго. Уже через четыре минуты Иличич обыгрался с Сапатой, после чего оформил хет-трик точным ударом в дальний угол — 3:3.

После этого Селадес не отчаялся, бросив все силы в атаку и вовсе убрав центральных защитников. Это точно не играло на руку "летучим мышам", которые из рук вон плохо действовали в обороне. Бергамаски легко проходили защиту соперника, забив еще раз. И снова автором гола стал герой матча Иличич, оформивший покер. "Богиня" разыграла классную комбинацию, в завершении которой Йосип расстрелял ворота — 3:4.

До окончания встречи Валенсия отчаянно пыталась хотя бы не проиграть, и была очень близка к этому уже в компенсированное время. Однако Гамейро упустил свой шанс, не сумев переиграть Спортьелло в ближнем бою. Как итог, Аталанта одержала победу и во втором матче, снова забив Валенсии четырежды. Бергамаски уверенно прошли 1/8 финала, оформив исторический выход в четвертьфинал. Теперь осталось дождаться жеребьевки.

Валенсия — Аталанта 3:4 (первый матч — 1:4)

Голы: Гамейро, 21, 51, Торрес, 67 — Иличич, 3 (с пенальти), 43 (с пенальти), 71, 82

Валенсия: Силлессен — Васс, Коклен (Черышев, 74), Диакаби (Гедеш, 46), Гайя — Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер — Родриго (Флоренци, 79), Гамейро

Аталанта: Спортьелло — Джимсити, Кальдара, Паломино — Хатебур, де Роон (Сапата, 45), Фройлер, Госенс — Пашалич (Тамезе, 83) — Иличич, А. Гомес (Малиновский, 78)

Предупреждения: Коклен, Диакаби, Кондогбия, Васс — Фройлер