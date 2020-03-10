Тоттенхэм пропустил 38 голов после назначения Моуриньо — больше только у Астон Виллы

Под руководством португальского специалиста у "шпор" не самая лучшая линия обороны.

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм в гостях играл против РБ Лейпцига.

Подопечные Жозе Моуриньо пропустили три гола в свои ворота и уступили "быкам".

Таким образом, после того, как Тоттенхэм назначил 57-летнего специалиста, клуб пропустил 38 голов во всех турнирах. Больше только у Астон Виллы – 42 гола во всех соревнованиях.

Отметим, что также не лучшие дела у Тоттенхэма в Премьер-лиге (клуб находится на восьмом месте), а также вылетел помимо Лиги чемпионов и из Кубка Англии.

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