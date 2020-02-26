Рамос побил рекорд Буффона по проведенным матчам в Лиге чемпионов

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Реал принимает на своем поле Манчестер Сити.
Для капитана "сливочных" Серхио Рамоса этот матч стал 124-м в рамках ЛЧ, благодаря чему испанец установил новый рекорд по проведенным поединкам в данном турнире.
До Рамоса это достижение принадлежало вратарю Ювентуса Джанлуиджи Буффону, на счету которого 123 матча в самом престижном клубном еврокубке.
Интересным является факт того, что испанский центрбек все свои 124 встречи выходил в основном составе.
Следить за событиями поединка Реал — Манчестер Сити вы можете в онлайн-трансляции на Football.ua.
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