Ляпорт получил травму в поединке против Реала

У "горожан" вновь могут быть проблемы с защитниками.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский Реал на своем поле играет против Манчестер Сити.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола на 33-й минуте был вынужден делать замену, так как повреждение получил защитник команды Эмерик Ляпорт. Вместо него на поле появился Фернандиньо.

К слову, в следующем матче Сити точно не сможет помочь левый защитник Бенжамен Менди, который получил желтую, из-за которой он будет вынужден пропустить ответную встречу.

В матче завершился первый тайм — счет 0:0. Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка Лиги чемпионов.