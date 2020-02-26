Менди пропустит ответный матч против Реала

Защитник не поможет своей команде в игре на Этихаде.

На Сантьяго Бернабеу мадридский Реал в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов принимает Манчестер Сити.

Примечательно, что на 29-й минуте желтую карточку в составе "горожан" получил крайний защитник Бенжамен Менди. Для француза предупреждение стало третьим за время турнира, из-за чего он пропустит ответный матч в родных стенах.

Напомним, что Менди — это конкурент Александра Зинченко на позиции левого фулбэка. Сам же украинский футболист в заявку на поединок против "бланкос" не попал.

На 39-ю минуту счет в игре не открыт. Также вашему вниманию онлайн-трансляция поединка Лиги чемпионов.