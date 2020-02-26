Жиру: У Челси практически нет шансов пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов

Нападающий Челси Оливье Жиру прокомментировал поражение от Баварии.

Оливье Жиру считает, что отыграться после домашнего поражения от Баварии в первом матче 1/8 финала Челси практически потерял шансы на выход в следующий раунд.

"Приходится признать, что Бавария была сильнее, – цитирует нападающего Челси beIN SPORTS. – В первом тайме шансы были у обеих команд, но после перерыва Бавария действовала эффективнее. Я не привык сдаваться, но шансы Челси на выход в четвертьфинал минимальны. Впрочем, нам уже нечего терять, поэтому постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть".

Поражение от Баварии стало самым крупным домашним для Челси в Лиге чемпионов.

Ответный матч 1/8 финала Бавария — Челси состоится 18 марта.

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