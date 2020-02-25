В рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов Челси на своем поле принимает Баварию.
В стартовом составе "синих" вышел Оливье Жиру. Таким образом, 33-летний футболист впервые появился в основе на матч Лиги чемпионов за два года.
В последний раз француз играл со старта 14 марта 2018 года – с того момента прошло 713 дней.
Матч Челси — Бавария начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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