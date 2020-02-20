Уинкс: Мы выпутывались из куда более сложных ситуаций

Полузащитник "шпор" прокомментировал игру Лиги чемпионов.

Тоттенхэм минимально уступил на своем поле РБ Лейпцигу, но Гарри Уинкс не унывает. Полузащитник считает, что еще есть все шансы пройти дальше.

"Мы провели два разных тайма. В первой половине игры соперник нас превосходил. Во втором же тайме доминировали мы, но пропускали голы, а могли забивать.

Мы огорчены результатом, но не сдаемся. Мы выпутывались из куда более сложных ситуаций. Ничего не потеряно", — приводит слова Уинкса официальный сайт Тоттенхэма.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Тоттенхэм — РБ Лейпциг.