Вернер: Очень гордимся победой над Тоттенхэмом

Форвард поделился мнением о матче со "шпорами".

Нападающий Лейпцига Тимо Вернер прокомментировал победу над Тоттенхэмом в первом матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Немецкий форвард реализовал пенальти во втором тайме и помог "быкам" победить на выезде со счетом 1:0.

"Мы показали хороший футбол. Мы держали игру в руках, не хватало только гола. После пенальти было важно сдерживать их в защите в заключительной стадии матча.

Я упустил пару моментов раньше и пенальти это не исправит. Но я хотел пробить 11-метровый. Я сохранял спокойствие и реализовал пенальти. Я счастлив, что смог забить гол для своей команды.

После гола у нас был хороший шанс забить второй. Знаете, играя на этом стадионе и с этими зрителями, нелегко победить. Так что мы очень гордимся. Мы очень молодая команда, поэтому нам еще нужно многое понять о нашей психологии и о том, как пережить такие моменты. Теперь нас много хороших эмоций для ответной игры – посмотрим, что произойдет в Лейпциге", – рассказал Вернер в комментарии официальному сайту УЕФА.

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