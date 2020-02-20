Ампаду: Выездной гол и игра на ноль помогут в ответном матче с Тоттенхэмом

Валлиец прокомментировал победу над лондонским клубом.

Защитник Лейпцига Этан Ампаду поделился своим мнением о результате матча с Тоттенхэмом (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Это важная победа на выезде. Голы на выезде имеют значение, правда? Так что выездной гол и игра на ноль нам помогут в ответном матче. Как защитники мы в первую очередь ставим перед собой задачу не пропустить, потому что знаем: у нас есть хорошие нападающие, которые будут создавать шансы.

Для команды это очень хорошо. Конечно, это клише, что мы идем от матча к матчу, но приятно быть на таком уровне. Это показывает, что тяжелая работа окупается. Захватывающее время.

Я усердно работаю на тренировках каждый день, поэтому всегда готов, когда мне выпадает возможность выйти в основе. Я не так много играл, как бы мне хотелось, но я просто стараюсь прогрессировать", – рассказал Вернер в комментарии официальному сайту УЕФА.

Ответный матч между Лейпцигом и Тоттенхэмом состоится в Германии 10 марта.

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