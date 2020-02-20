Льорис: Не время искать оправдания, нужно бороться до конца

20 февраля 2020

Уго Льорис, фото getty images

Французский голкипер прокомментировал итог игры против Лейпцига.

Тоттенхэм минимально уступил Лейпцигу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Уго Льорис считает, что не стоит зацикливаться на этом поединке — нужно думать, как менять ситуацию в свою пользу.

"В последние 20 минут мы много владели мячом, чего нам не удавалось добиться в первом тайме. Лейпциг — очень, очень хорошая команда, очень энергичная. Были некоторые ситуации, в которых мы могли бы действовать лучше.

Не время искать оправдания. Мы должны бороться до конца. Нет времени слишком много думать. Мы не довольны результатом, но сейчас с этим ничего не поделать. Давайте создадим другую историю, как мы делали в прошлом сезоне", — приводит слова Льориса официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Тоттенхэм — РБ Лейпциг.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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