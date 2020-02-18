Тоттенхэм — РБ Лейпциг: прогноз на матч Лиги чемпионов

Предлагаем вашему вниманию котировки на игру 1/8 финала.

В поединке Лиги чемпионов Тоттенхэм без ключевых игроков атаки примет РБ Лейпциг на своем поле.

Несущественное преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Жозе Моуриньо. Так, коэффициент Parimatch на победу лондонцев составляет 2,65, на ничью – 3,4, а на победу гостей – 2,7.

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды смогут отличиться тремя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 1,76.

Любителей оригинальных прогнозов может заинтересовать ставка "Тоттенхэм забьет гол до 15-й минуты включительно: да". Коэффициент — 4,9.

Матч Тоттенхэм — РБ Лейпциг состоится в среду, 19 февраля, в 22:00 в Лондоне на Тоттенхэм Стэдиум. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.