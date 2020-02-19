Тоттенхэм — РБ Лейпциг. Накануне

Football.ua анонсирует первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "шпорами" и "быками".

В Лондоне между собой столкнутся Тоттенхэм и РБ Лейпциг в рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов.

Тоттенхэм – РБ Лейпциг

19 февраля, 22:00, стадион Тоттенхэм Хотспур, Лондон. Арбитр встречи – Джюнейт Чакыр

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После впечатляющего старта "быки" несколько сбавили обороты и, таким образом, на данный момент утратили лидерство в чемпионате Германии. Если же говорить о Лиге чемпионов, то коллектив Юлиана Нагельсманна достаточно успешно выступил и вышел из группы с первого места: 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Однако стоит отметить и тот факт, что, откровенно говоря, у "быков" была не самая сильная группа в ЛЧ.

Что касается Тоттенхэма, то начинали сезон "шпоры" в еврокубковом турнире с Маурисио Почеттино, а продолжают – с Жозе Моуриньо. У лондонского коллектива не было особых проблем с выходом из группы, а два поражения пришлись от сильнейшей команды – Баварии (2:7, 1:3). Лондонский коллектив попросту на класс выше, чем оставшиеся соперники в лице Олимпиакоса и Црвены Звезды.

РБ Лейпциг основан не так давно – в 2009 году, поэтому не удивительно, что для вышеупомянутых команд это будет первая встреча в истории их противостояний.

По версии букмекеров, в частности, Parimatch, в этой игре нет фаворита. Победы Тоттенхэма и РБ Лейпцига оценивается одним коэффициентом – 2,70, а ничья – 3,45.

Отметим, что ответный матч состоится 10 марта в 22:00 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Тоттенхэм: Льорис – Орье, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис – Ндомбеле, Уинкс, Ло Чельсо – Моура, Алли, Бергвейн

РБ Лейпциг: Гулачи – Мукиэле, Клостерманн, Халстенберг – Забитцер, Айдара, Лаймер, Анхелиньо – Нкунку – Поульсен, Вернер

Не сыграют: Кейн, Сиссоко, Сон Хын Мин – Орбан, Конате, Адамс, Кампль, Упамекано

Под вопросом: Фойт, Ламела — …

Интересные факты:

- РБ Лейпциг забивает как минимум два гола в последних четырех встречах в Лиге чемпионов.

- Команды впервые в истории сыграют друг против друга.

- "Быки" пропускают в 11 из последних 12 матчей в Лиге чемпионов.

- Тоттенхэм не проигрывает семь матчей подряд во всех турнирах.

Тренеры говорят:

Жозе Моуриньо (Тоттенхэм): "Ситуация с Сон Хын Мином — хуже не придумаешь с точки зрения заменяемости этого игрока. Все слишком очевидно, и ничего сделать тут нельзя. Будем играть при помощи тех, кто у нас есть. Я в этом сезона на Сон Хын Мина уже рассчитывать не буду. Если он и сможет провести два-три матча, то благодаря оптимизму нашего пресс-аташе. Что я думаю о вариантах атакующей линии команды? Трой Пэрротт играть не готов, а Райан Сессеньон — не нападающий".

Юлиан Нагельсманн (РБ Лейпциг): "Я немного нервничаю перед каждой игрой. Но это не самая важная игра в истории клуба. Конечно, мы хотим выйти в четвертьфинал, но сначала нам нужно дожить до выездного матча. Во втором тайме против Баварии (0:0) вы могли видеть, что некий хаос на поле пошел на пользу нам. Мы хотим увидеть это снова — в завтрашнем матче. Я испытываю огромное уважение к Жозе Моуриньо. Он выиграл много титулов и оказал огромное влияние на европейский футбол".