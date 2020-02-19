Симеоне: В матче против Ливерпуля были лучшей командой мира и победили

Главный тренер мадридцев прокомментировал игру против "красных".

Атлетико принимал Ливерпуль в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов и добыл минимальную победу. Диего Симеоне считает, что его команда провела отличный матч при сумасшедшей поддержке фанатов.

"У Ливерпуля были шансы. Они опасно атаковали. У них хорошие игроки на всех позициях. Моя команда стала выигрывать, когда мы выходили на поле через тоннель из подтрибунного помещения. Я видел, что игроки верят в успех. Мы видели прекрасную сторону футбола. Сегодня команда и болельщики были одним целым.

За все восемь лет, что я здесь работаю, мне не доводилось видеть таких болельщиков, как сегодня. Это было по-настоящему эмоционально. Мы показали хорошую командную игру. Когда играешь так, как единое целое, можно достичь чего угодно.

Это не лучший вечер для нас — мы не взяли сегодня трофей. Но есть вечера, которые надолго остаются в памяти. Сегодня мы были лучшей командой в мире и победили. Но позади лишь один матч из двух. Победы придают сил, мы определенно хотим выигрывать. Сегодня мы добились важной победы для клуба", — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Атлетико — Ливерпуль.