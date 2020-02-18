Атлетико минимально обыграл Ливерпуль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Ранний гол Сауля стал единственным в матче между командами Диего Симеоне и Юргена Клоппа (1:0).

На футбольные поля и телеэкраны наконец-то вернулась долгожданная Лига чемпионов! В первый игровой день действующий победитель турнира Ливерпуль гости у мадридского Атлетико. Главные тренеры команд не удивили стартовыми составами, Юрген Клопп выпустил с первых минут всех сильнейших, а Диего Симеоне произвел точечную ротацию. Сразу же после стартового свистка гости забрали мяч под свой контроль, но "матрасники", к их чести, не стали с этим мириться и быстро забрали его себе. Хозяева ошарашили соперника чрезвычайно быстрым голом, который произошел уже на четвертой минуте. Сауль воспользовался отскоком мяча после подачи углового и отправил мяч в сетку – 1:0.

Быстро поведя в счете, мадридцы предсказуемо опустились на свою половину поля, отдав мяч сопернику. Таким образом, Ливерпуль получил возможность держать его у себя на протяжении почти всего матча, ведь Атлетико в своей излюбленной манере приступил к удержанию счета. Подопечные Клоппа оккупировали чужую половину поля, пойдя вперед большими силами, но это никак не помогало вскрыть эшелонированную оборону хозяев, известную на весь мир. К тому же, "матрасники" еще и могли забить второй гол. Ван Дейк подарил мяч Морате, который улучшил позицию и пробил по воротам, но не смог переиграть Алиссона в ближнем бою.

Мерсисайдцы продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, став пробивать по воротам, но эти удары годились разве что для статистики. Облак пребывал без серьезной работы благодаря надежной игре линии защиты. Ближе к окончанию первой 45-минутки гости стали ближе подбираться к чужим воротам, но по-прежнему до завершающего удара дело не доходило. Помочь забить могли несколько поданных угловых подряд, но ни один из них не привел к опасному моменту. До ухода на перерыв Ливерпуль ни разу не создал угрозы воротам Облака. Проведя блеклый первый тайм, гости заслуженно отправились в раздевалки с нулем в графе "Голы".

Сразу же после перерыва Клоппа снял с игры Мане. Скорее всего, он сделал это по причине того, что Садио был близок к удалению в первой половине встречи. На замену ему вышел знаменитый джокер Ливерпуля Ориги, которому в отчетном поединке не удалось в очередной раз стать героем мерсисайдцев. Хозяева снова могли забить быстрый гол, когда Льоренте отдал пас под удар Врсалько в штрафной площади, но Шиме не смог грамотно распорядиться мячом. Через несколько минут подопечные Клоппа ответили на это опасным ударом Салаха, после которого мяч пролетел впритирку со штангой.

Далее ливерпульцы стали методично забрасывать мяч в штрафную, словно отчаявшись в целесообразности комбинационной игры. Но и в этом компоненте у них ничего не получалось — защитники Атлетико с легкостью выигрывали игру на втором этаже. Вдобавок к этому они едва не преуспели в завершении одной из редких атак, но снова обошлось без забитого гола. Мората мог отличиться из выгодной позиции после паса Лоди, но вместо того, чтобы пробить по воротам нападающий комично упал.

Через несколько минут шальной гол мог забить Лоди, который выстрелил по воротам с дальней дистанции, но его удару немного не хватило точности. Еще меньше не хватило для взятия ворот Хендерсону, который через несколько минут пробил в касание после паса Ориги — мяч просвистел рядом со штангой. До окончания встречи мерсисайдцы продолжали много владеть мячом, рассчитывая вырвать хотя бы ничью. Но им так и не удалось пройти надежную оборону соперника.

Атлетико уверенно довел матч до логического завершения, в итоге отпраздновав минимальную победу. Подопечные Клоппа провели откровенно слабый матч и проиграли, но имеют в своем распоряжении ответную встречу на родном стадионе. Ливерпульцы проиграли всего в один мяч, так что имеют отличные шансы на выход в четветьфинал. Осталось победить "матрасников" через три недели.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Атлетико состоится 11 марта.

Атлетико - Ливерпуль 1:0

Гол: Сауль, 4

Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди — Коке, Сауль, Партей, Лемар (Льоренте, 46) — Корреа (Коста, 77), Мората (Витоло, 70)

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (Милнер, 80), Фабиньо, Вейналдум — Салах (Окслейд-Чемберлен, 72), Фирмино, Мане (Ориги, 46)

Предупреждения: Корреа — Мане, Гомес