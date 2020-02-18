Клопп: По сравнению с Симеоне я просто детсадовский полицейский

Главный тренер Ливерпуля считает своего коллегу из Атлетико куда более эмоциональным.

Юрген Клопп ожидает очень непростой матч против Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов, даже несмотря на не самые убедительные выступления мадридцев в Ла Лиге в этом сезоне.

"Пожалуй, это один из самых сложных матчей для любого футболиста. Нам противостоит очень организованная и сыгранная команда, которая славится умением вырывать результат на зубах. Да, сейчас Атлетико переживает перестройку, но в футболе это обычная штука. Атлетико всегда бьется до конца, используя все возможные ресурсы", — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

"Если есть команда, против которой вы должны быть в своей лучшей форме, так это Атлетико. Они никогда не преподносят соперникам подарков. У вас есть шанс, только если вы работаете на максимуме. Если нет — шансов не будет".

Однако немец уверен, что его команда может выдать шикарный матч на Ванда Метрополитано. Также он отметил, что доволен игрой с Барселоной на Камп Ноу в полуфинале прошлой Лиги чемпионов, хотя команда и проиграла тогда 0:3.

"Некоторые из наших лучших игр в Лиге чемпионов были в гостях. Например, против Баварии на выезде — это был один из лучших матчей, в которых я участвовал. Да и в Барселоне тоже, хотя мы проиграли. Мы — серьезная угроза. Хотя это не значит, что в этот раз все будет так же", — добавил Клопп.

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Ливерпуль подходит к матчу в статусе действующего победителя Лиги чемпионов, но Клопп уверяет, что команда не будет кичиться этим.

"Атлетико не играл против такой команды, как мы. Мы не должны забывать об этом. Мы тоже организованная команда. Мы не чувствуем себя прошлогодними победителями Лиги чемпионов — сейчас мы претендуем на победу в этом сезоне. Мы хотим поехать в Стамбул", — отметил немец.

И Юрген Клопп, и Диего Симеоне славятся своим эмоциональным поведением на бровке поля, однако немец считает, что ему очень далеко до коллеги в этом компоненте.

"Люди говорят, что я очень эмоционален на бровке, но если я нахожусь на четвертом уровне, то Диего — где-то на 12-м. По сравнению с ним я просто детсадовский полицейский!".

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Атлетико – Ливерпуль начнется сегодня в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры. Ответная встреча состоится 11 марта.