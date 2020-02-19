Атлетико — Ливерпуль 1:0 Видео гола и обзор матча

19 февраля 2020

АТЛЕТИКО - ЛИВЕРПУЛЬ, ФОТО GETTY IMAGES

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Атлетико в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов минимально обыграл Ливерпуль.

Единственный гол был забит в дебюте встречи благодаря точному удару Сауля Ньигеса, который воспользовался отскоком мяча после розыгрыша углового.

Обзор матча:

Атлетико - Ливерпуль 1:0
Гол: Сауль, 4

Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди — Коке, Сауль, Партей, Лемар (Льоренте, 46) — Корреа (Коста, 77), Мората (Витоло, 70)

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (Милнер, 80), Фабиньо, Вейналдум — Салах (Окслейд-Чемберлен, 72), Фирмино, Мане (Ориги, 46)

Предупреждения: Корреа — Мане, Гомес

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