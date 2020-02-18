Симеоне: После ухода Коутиньо казалось, что Ливерпуль развалится, но он стал только лучше

Главный тренер Атлетико рассыпался в комплиментах сопернику по 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тренер Атлетико Диего Симеоне высоко ценит работу своего коллеги Юргена Клоппа в Ливерпуле.

"Как вы знаете, мы идем от игры к игре. Решаем проблемы по мере их возникновения. Мы сыграем с невероятной командой, отлично подготовленной неординарным тренером. Они могут играть как на контратаках, так и в позиционный футбол, хороши в верховой борьбе", — цитирует аргентинца официальный сайт УЕФА.

Зимой 2018 года Ливерпуль потерял своего лидера Филиппе Коутиньо, который ушел в Барселону. Однако после ухода бразильца "красные" дважды подряд сыграли в финалах Лиги чемпионов, последний из которых выиграли.

"После ухода Коутиньо казалось, что команда развалится, но она стала только лучше! Это многое говорит о том, какую команду они создали", — добавил Симеоне.

В прошлом сезоне Ливерпуль стал вторым в Премьер-лиге, набрав 97 очков. В нынешней кампании "красные" набрали 76 очков за всего лишь 26 туров (25 побед и 1 ничья).

"Не сомневаюсь, что этот Ливерпуль войдет в историю как великая команда. Ливерпуль не похож на те клубы, которыми мы восторгались в прошлом. Это интенсивная и гибкая команда", — считает Диего Симеоне.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Атлетико – Ливерпуль начнется сегодня в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры. Ответная встреча состоится 11 марта.