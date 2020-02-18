Александер-Арнольд: Уважаем Атлетико настолько, насколько возможно

Защитник Ливерпуля надеется добыть положительный результат в предстоящем матче Лиги чемпионов.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Атлетико сойдется с действующим победителем турнира Ливерпулем. Защитник мерсисайдского клуба Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"У нас хорошие воспоминания о Метрополитано, здесь сбылись многие наши мечты, но мы не слишком фокусируемся на прошлом. Наша цель — уехать отсюда с шансами на выход в следущую стадию".

"Мы хотим достичь максимума. Наша концентрация не изменилась. Мы уважаем соперников настолько, насколько возможно. Если у нас будет правильный настрой, то будут шансы в любом соревновании. Мы подходим к этому с уверенностью", — приводит слова англичанина официальный сайт УЕФА.

Защитник "красных" также высказался об игре своих одноклубников — центрбека Джо Гомеса и голкипера Алиссона Беккера.

"Джо Гомес просто великолепен. Мы видели это и в прошлом сезоне. Травмы его подкосили, но он проявил терпение. И как только получил свой шанс — ухватился обеими руками. Все три наших центральных защитника вместе с Вирджилом — игроки мирового уровня. Мы не удивлены, что они показывают такой футбол".

"Чтобы описать Алиссона, не хватит слов. Это невероятный вратарь. Его игру невозможно принимать как должное. Кипер мирового уровня. Вообще, наверное, лучший в мире. Я ему очень благодарен. Он проводит сухие матчи и делает так, что это выглядит так легко...", — добавил Александер-Арнольд.

Матч Атлетико – Ливерпуль начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.

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