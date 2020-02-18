В Лиге чемпионов будет использоваться мяч с нарисованной картой Стамбула

Компания Adidas представила мяч Istanbul 20, который будет использоваться в плей-офф и финале текущего розыгрыша Лиги чемпионов, сообщил официальный сайт УЕФА.
Мяч сочетает в себе традиционные звезды Лиги чемпионов белого цвета, а также фрагменты с пурпурной цветовой гаммой. На них будет нанесена нарисованная карта Стамбула с его затейливой сетью улиц, переулков и каналов.
Сегодня именно этот мяч будет использоваться в матчах Атлетико – Ливерпуль и Боруссия Дортмунд – ПСЖ. Следить за ходом обоих встреч вы сможете в онлайнах от Football.ua.
Финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле 30 мая.