В Лиге чемпионов будет использоваться мяч с нарисованной картой Стамбула

Впервые мяч будет опробован уже в сегодняшних поединках 1/8 финала в Мадриде и Дортмунде.

Компания Adidas представила мяч Istanbul 20, который будет использоваться в плей-офф и финале текущего розыгрыша Лиги чемпионов, сообщил официальный сайт УЕФА.

Мяч сочетает в себе традиционные звезды Лиги чемпионов белого цвета, а также фрагменты с пурпурной цветовой гаммой. На них будет нанесена нарисованная карта Стамбула с его затейливой сетью улиц, переулков и каналов.

Сегодня именно этот мяч будет использоваться в матчах Атлетико – Ливерпуль и Боруссия Дортмунд – ПСЖ. Следить за ходом обоих встреч вы сможете в онлайнах от Football.ua.

Финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле 30 мая.