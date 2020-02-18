Облак: Ливерпуль — фаворит, но это не значит, что мы опустим руки

Голкипер Атлетико уверен, что команда сделает все возможное, чтобы иметь хорошие шансы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В 1/8 финала Лиги чемпионов Атлетико сойдется с действующим победителем турнира Ливерпулем. Вратарь "матрасников" Ян Облак признает, что фаворитом является английская команда.

"Думаю, Ливепуль – фаворит, и считается им заслуженно. Однако это не значит, что мы опустим руки и будем делать то, что они захотят. Мы намерены подойти к ответному матчу с шансами пройти дальше и завтра мы сделаем для этого все возможное", — цитирует Облака Marca.

Атлетико славится хорошей обороной, и Облак допускает, что это может иметь решающее значение в матче.

"В каждой встрече важно не пропустить. Это может стать хорошим подспорьем перед ответным поединком. Но возможно все, что угодно, и прежде, чем думать о результате, нужно подумать о том, чтобы хорошо сыграть, сделать все возможное, и результат придет".

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В атаке Ливерпуля действует грозное трио Мохаммед Салах – Роберто Фирмино – Садио Мане, но Облак отдает должное всей команде.

"Мы все проанализировали. Эти трое являются великими игроками, но не только они. Ливерпуль – команда, в которой каждый очень хорош. Они находятся в отличной форме. Мы играем против команды, а не трех хороших футболистов".

Матч Атлетико – Ливерпуль начнется сегодня в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.