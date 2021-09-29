Лига чемпионов. Группа G. Накануне

Одна из самых ровных групп нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов полностью оправдала прогнозы специалистов в первом туре: оба матча завершились вничью. И теперь во втором туре Вольфсбургу с Севильей и РБ Зальцбург с Лиллем практически придется начинать все с чистого листа.
Вольфсбург — Севилья
Среда, 29 сентября, 22:00. Вольфсбург, Фольксваген Арена. Арбитр — Георгий Кабаков (Болгария). Прямая телетрансляция на сервисе MEGOGO
Вольфсбургу придется постараться, чтобы добиться положительного результата в домашнем поединке против Севильи прежде всего из-за кадровых проблем.
Дисквалификация Брукса и травмы нескольких ведущих исполнителей заставит "волков" существенно перекроить свои игровые построения.
Впрочем, можно отметить, что кадровый потенциал Вольфсбурга позволяет рассчитывать на достойную замену.
Еще более это относится к Севилье, где отсутствующему в атаке Эн-Несири уж точно замену найти не сложно.
Место в клубном рейтинге УЕФА:
Вольфсбург — 63;
Севилья — 11.
Ориентировочные составы
Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Лакруа,Борно, Руссийон — Гилавоги, Арнольд — Баку, Филипп, Лукебакио — Вегхорст.
Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья — Хордан, Дилэйни, Гомес — Ламела, Мир, Окампос.
Не сыграют: Брукс, Бьялек, Отавио, Шлагер, Виллиам — Эн-Несири.
Под вопросом: Торрес (Севилья).
прогноз 1:2
РБ Зальцбург — Лилль
Среда, 29 сентября, 22:00. Зальцбург, Ред Булл Арена. Арбитр — Халит Умут Мелер (Турция). Прямая телетрансляция на сервисе MEGOGO
РБ Зальцбург демонстрирует хорошую форму, но кто знает, не воспользуются французские "доги" обилие травм у австрийцев.
Впрочем, схожая проблема и у Лилля, в составе которого мы не сможем увидеть одного из самых звездных игроков чемпиона Франции Ренату Санчеша.
Место в клубном рейтинге УЕФА:
РБ Зальцбург — 21;
Лилль — 68.
Ориентировочные составы
РБ Зальцбург: Кен — Кристенсен, Онгуене, Вебер, Ульмер — Камара, Ааронсон, Сучич, Зивальд — Окафор, Адейеми.
Лилль: Грбич — Челик, Фонте, Ботман, Рейнилдо — Веа, Андре, Джека, Гомес — Давид, Бурак Йилмаз.
Не сыграют: Юнузович, Пьятковски, Соле — Бамба, Ренату Санчеш, Лео Жардим.
прогноз 2:1