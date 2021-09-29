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-
Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
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Лига чемпионов. Группа G. Накануне

29 сентября 2021

Getty Images

Football.ua представляет анонсы поединков второго тура групового раунда Лиги чемпионов в квартете G.

Одна из самых ровных групп нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов полностью оправдала прогнозы специалистов в первом туре: оба матча завершились вничью. И теперь во втором туре Вольфсбургу с  Севильей и РБ Зальцбург с Лиллем практически придется начинать все с чистого листа.

Вольфсбург — Севилья

Среда, 29 сентября, 22:00. Вольфсбург, Фольксваген Арена. Арбитр — Георгий Кабаков (Болгария). Прямая телетрансляция на сервисе MEGOGO

Вольфсбургу придется постараться, чтобы добиться положительного результата в домашнем поединке против Севильи прежде всего из-за кадровых проблем.

Дисквалификация Брукса и травмы нескольких ведущих исполнителей заставит "волков" существенно перекроить свои игровые построения.

Впрочем, можно отметить, что кадровый потенциал Вольфсбурга позволяет рассчитывать на достойную замену.

Еще более это относится к Севилье, где отсутствующему в атаке Эн-Несири уж точно замену найти не сложно.

Место в клубном рейтинге УЕФА:

Вольфсбург — 63;

Севилья — 11.

Ориентировочные составы

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Лакруа,Борно, Руссийон — Гилавоги, Арнольд — Баку, Филипп, Лукебакио — Вегхорст.

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья — Хордан, Дилэйни, Гомес — Ламела, Мир, Окампос.

Не сыграют: Брукс, Бьялек, Отавио, Шлагер, Виллиам — Эн-Несири.

Под вопросом: Торрес (Севилья).

footballпрогноз 1:2

РБ Зальцбург — Лилль

Среда, 29 сентября, 22:00. Зальцбург, Ред Булл Арена. Арбитр — Халит Умут Мелер (Турция). Прямая телетрансляция на сервисе MEGOGO

РБ Зальцбург демонстрирует хорошую форму, но кто знает, не воспользуются французские "доги" обилие травм у австрийцев.

Впрочем, схожая проблема и у Лилля, в составе которого мы не сможем увидеть одного из самых звездных игроков чемпиона Франции Ренату Санчеша.

Место в клубном рейтинге УЕФА:

РБ Зальцбург — 21;

Лилль — 68.

Ориентировочные составы

РБ Зальцбург: Кен — Кристенсен, Онгуене, Вебер, Ульмер — Камара, Ааронсон, Сучич, Зивальд — Окафор, Адейеми.

Лилль: Грбич — Челик, Фонте, Ботман, Рейнилдо — Веа, Андре, Джека, Гомес — Давид, Бурак Йилмаз.

Не сыграют: Юнузович, Пьятковски, Соле — Бамба, Ренату Санчеш, Лео Жардим.

footballпрогноз 2:1

 

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