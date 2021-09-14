Лига чемпионов. Манчестер Юнайтед сенсационно уступил Янг Бойз, Зальцбург в сумасшедшем матче сыграл вничью с Севильей

Завершились два поединка ЛЧ.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов завершились два противостояния.

Манчестер Юнайтед в выездном поединке уступил Янг Бойз (2:1).

На 13 минуте встречи счет сумел открыть Криштиану Роналду. После роскошного паса от Бруну Фернандеша португалец переиграл стража ворот хозяев. Однако на 35 минуте Юнайтед остался в меньшинстве. Аарон Ван-Биссака жестко сыграл против соперника и увидел перед собой абсолютно заслуженную красную карточку.

Во втором тайме хозяева, предполагаемо, атаковали намного чаще и создавали опасные ситуации у ворот Де Хеа. Одна из них завершилась голом. Нгамалю после прострела с правого фланга пробил точно в правый угол ворот кипера МЮ — 1:1.

На последней минуте матча Джесси Лингард подарил гол Янг Бойз. Футболист неудачно отпасовал на Де Хеа, Сибачо мяч перехватил и реализовал выход один на один.

Янг Бойз — Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Нгамалю, 66, Сибачо, 90+5 - Роналду, 13

Янг Бойз: Фон Балльмос, Гефти (Сулеймани, 83), Лаупер, Камара, Гарсия, Мартинс Перейра (Ридер, 82), Фасснахт, Сьерро (Сибачо, 46), Нгамалю, Эбишер, Элиа.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, ван де Бек (Варан, 46), Санчо (Диогу Далот, 37), Роналду.

Предупреждения: Фасснахт, Мартинс Перейра.

Удаление: Ван-Биссака.

В параллельном матче в Испании Севилья сыграла вничью с Зальцбургом (1:1).

Первый тайм выдался очень веселым. Арбитр трижды указал на 11-метровую отметку Севильи. Однако Зальцбург сумел воспользоваться лишь одним пенальти. Сучичи забил на 21 минуте. Адейеми и Сучич не сумели переиграть Буну. Но первая половина игры все же завершилась вничью. Иван Ракитич забил, и также с пенальти.

Во втором тайме Севилья осталась в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Эн Несири. Однако додавить Севилью Зальцбург не сумел.

Севилья — Зальцбург 1:1

Голы: Ракитич, 42 — Сучич,21

Севилья: Буну, Навас (Монтьель, 87), Диего Карлос, Кунде, Акунья, Ракитич, Фернандо, Жордан (Дилэйни, 46), Гомес, Сусо (Окампос, 46), Эн-Несири.

Зальцбург: Кен, Кристенсен, Вебер (Пионтковски, 51), Соле, Ульмер, Сучич, Зайвальд, Камара, Ааронсон, Адейеми, Шешко.

Предупреждения: Диего Карлос, Зайвальд, Эн-Несири.

Удаление: Эн Несири.