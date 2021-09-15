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-
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Вольфсбург в меньшинстве удержал ничью в Лилле

15 сентября 2021

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В пользу немецкого клуба дважды сыграла система VAR.

В поединке Группы G Вольфсбург должен быть благодарен судьбе за ничью, добытую у чемпиона Франции.

Большую часть второго тайма немцы играли в меньшинстве после удаления Брукса за две желтые карточки. При этом дважды в пользу гостей "сыграла" система VAR. Сначала был отменен гол, забитый "догами" в начале второго тайма. А на 8-й (!) минуте компенсированного времени видеоассистенты убедили главного арбитра уже назначенный им пенальти в ворота "волков".

Лилль — Вольфсбург 0:0

Лилль: Грбич — Челик, Жозе Фонте, Ботман, Рейнилдо — Иконе (Лихаджи, 74), Андре, Шека (Онана, 83), Гомес (Языджи, 74) — Давид, Йилмаз.

Вольфсбург: Кастеельс — Мбабу, Лакруа, Брукс, Руссийон (Герхардт, 83) — Гилавоги, Арнольд — Баку, Филипп (Борно, 66), Штеффен — Вегхорст (Нмеча, 66).

Предупреждения: Андре, Иконе — Брукс, Вальдшмидт, Нмеча, Лакруа.

Удаление: Брукс, 63.

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