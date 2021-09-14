Зальцбург заработал три пенальти в первом тайме матча против Севильи — два не реализовали

Первый тайм матча ЛЧ был богат на события.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Севилья встречается против Зальцбурга.

Первый тайм был очень богат на события. В центре всех них был рефери из Беларуси Алексей Кульбаков.

Рефери поставил в ворота Севильи три пенальти — всех их заработал Адейеми. Однако два из них не были реализованы.

Сначала с точки промазал сам Адейеми, после забил Сучич, а третий пенальти Сучич не реализовал.

На 42 минуте Севилья счет сравняла. Иван Ракитич переиграл Кона. И да, он реализовал пенальти.

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