Севилья — Боруссия Д. Накануне

Football.ua представляет анонс матча Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Севилья примет Боруссию Д.

Севилья — Боруссия Д

Среда, 17 февраля, 22:00. Севилья, Эстадио Рамон Санчес Писхуан. Арбитр — Данни Маккели (Нидерланды). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 и сервисе MEGOGO

Севилья демонстрирует попросту потрясающую форму: в последних девяти матчах во всех турнирах команда Хулена Лопетеги не только одержала девять побед, но и пропустила в них лишь один мяч. Сложно представить, что андалусийцы замахнутся на испанское "золото", но потерять путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон будет сложно.

300-й матч в тренерской карьере Лопетеги (89-й у руля Севильи) завершился победой над Уэской — 24-й победой в 35-м матче команды в сезоне-2020/21. И это позволило Севилье установить клубный рекорд по проценту побед в сезоне — 68,57%.

Боруссии о таких результатах можно только мечтать. Недавний главный конкурент Баварии за немецкие титулы в Бундеслиге сейчас делит 6-7 места со своими "тезками" из Менхенгладбаха. Кроме того, в понедельник стало известно, что две Боруссии объединяет нечто большее, чем турнирное положение, и сложно сказать, как эта информация скажется на ближайших выступлениях дортмундцев.

Было официально объявлено, что в июне главный тренер Боруссии М Марко Розе займет аналогичную должность в Боруссии Д. Вряд ли Эдин Терзич, ныне руководящий "шмелями", всерьез рассчитывал оставаться на своем посту после окончания сезона, но наверняка осадочек и у него, и у футболистов останется.

Хозяева не смогут рассчитывать в матче против Боруссии на травмированных Окампоса и Акунью. Под вопросом Навас, который уже начал тренироваться в общей группе, но еще далек от оптимальной формы. Помимо этого к проблемам Лопетеги стоит отнести выбор построения в атаке: ударный дуэт в составе Эн-Несири и де Йонга или Эн-Несири на острие и поддерживающие его с флангов Сусо и отлично влившийся в команду недавний "бог" Аталанты Папу Гомес.

У Дортмунда проблем куда больше. Бюрки, Менье, Пищек, Загаду, Витсель, Азар и Шмельтцер — солидная компания, и это еще без учета тех игроков, которые испытывают незначительные проблемы со здоровьем или формой.

Также Терзичу предстоит решить, где использовать Джана: если в защите справа, то в опорной зоне выйдет Беллингэм, если в роли "опорника" – то на правом фланге обороны выйдет Морей.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Севилья — 8;

Боруссия Д — 12.

Интересные факты

– Севилья и Боруссия Д дважды играли между собой в еврокубках: 1 победа Севильи и 1 ничья.

– Севилья 23 раза встречалась в еврокубках с представителями Германии: 12 побед, 6 ничьих, 5 поражений.

– Боруссия Д играла против испанских команд 32 раза: 9 побед, 10 ничьих, 13 поражений.

– Севилья вышла в 1/8 финала впервые за последние три сезона.

– Боруссия Д вышла в плей-офф Лиги чемпионов третий сезон подряд.

– Беспроигрышная серия Боруссии Д в Лиге чемпионов составляет 5 матчей.

Ориентировочные составы

Севилья: Буну — Алейш Видаль, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро — Хордан, Фернандо, Ракитич — Сусо, Эн-Несири, Алехандро Гомес.

Боруссия Д: Хитц — Джан, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Биллингэм, Дилэйни — Санчо, Ройс, Рейна — Холанд.

Не сыграют: Акунья, Окампос — Менье, Пищек, Шмельцер, Витсель, Загаду.

Под вопросом: Навас - Бюрки, Азар.

Слова

Хулен Лопетеги, главный тренер Севильи:

"Мы не собираемся зацикливаться на том, что нам уже удалось, надо думать о том, что еще предстоит сделать. Мы сейчас на середине пути к цели, поэтому некогда любоваться «пейзажем», надо идти дальше".

"Точно так же не стоит обращать внимание на определенные временные трудности, которые переживает наш соперник. Боруссия Д — одна из сильнейших команд Европы по атакующему потенциалу. Превзойти ее будет сложно, но мы постараемся".

Эдин Терзич, исполняющий обязанности главного тренера Боруссии Д:

"Если исходить из результатов, которые демонстрирует Севилья, и того высокого места, которое она занимает в Ла Лиге, у нашего соперника преимущество. Но не будем забывать, что речь идет о совершенно ином турнире — Лиге чемпионов, где все по-другому. К тому же это плей-офф, где все решается в двух матчах. И если мы сможем сохранить стабильность и концентрацию на протяжении этих 180-ти минут, то имеем хорошие шансы выйти в следующий этап".

прогноз 3:1

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