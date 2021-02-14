Севилья — Боруссия Д: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Севилья — Боруссия Д.

Второй игровой день раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА ознаменуется противостоянием, в рамках которого андалузская Севилья на поле стадиона Рамон Санчес Писхуан будет принимать дортмундскую Боруссию.

В этой статье будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Последняя встреча между этими командами проходила на поле "нервионцев", и завершилась результативной ничьей (2:2).

Матч Севилья — Боруссия Д состоится 17-го февраля, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

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