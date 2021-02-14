Севилья — Боруссия Д: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА

Второй игровой день раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА ознаменуется противостоянием, в рамках которого андалузская Севилья на поле стадиона Рамон Санчес Писхуан будет принимать дортмундскую Боруссию.
В этой статье будет доступна онлайн-трансляция встречи.
Последняя встреча между этими командами проходила на поле "нервионцев", и завершилась результативной ничьей (2:2).
Матч Севилья — Боруссия Д состоится 17-го февраля, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция
встречи.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.