Севилья — Боруссия Д: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА

Испанский клуб проведет домашнюю встречу с представителями Германии.

В рамках первого поединка 1\8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА андалузская Севилья проведет домашний поединок против дортмундской Боруссии 17 февраля.

В прямом эфире поединок с участием "нервионцев" и "шмелей" покажет телеканал Футбол 1. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Матч Севилья — Боруссия Д состоится на Рамон Санчес Писхуан в среду, 17 февраля. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.