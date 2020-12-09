Аякс — Аталанта. Накануне

Football.ua представляет анонс матча заключительного тура Лиги чемпионов.

В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов Аталанта и Аякс разыграют вторую путевку в плей-офф от группы D.

Аякс — Аталанта

Среда, 9 декабря, 19:55. Амстердам, Йоханн Кройфф АренА. Арбитр — Карлос дель Серро Гранде (Испания). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 и сервисе MEGOGO

Не сумев в итоге навязать борьбу Ливерпулю, Аталанта и Аякс, как и ожидалось, разыграют, кому из них составить компанию "красным" в плей-офф Лиги чемпионов, а кому усилить собой Лигу Европы.

В турнирной таблице бергамаски опережают конкурента на одно очко, поэтому задача перед хозяевами стоит предельно простая: им нужна победа над соперником из Италии.

Учитывая важность встречи, тренеров обеих команд не радуют потери некоторых исполнителей, которые точно пригодились бы в Амстердаме.

Так, в Аяксе к травмированному Кудусу присоединились Нерес и Мазрауи, причем последнего, скорее всего, придется заменить в стартовом составе ранее выходившему лишь на замены в нынешнем турнире Клайберу.

У Аталанты продолжают бороться с последствиями короновируса Миранчук и Госенс, также пребывают в лазарете Кальдара, Голлини и Пашалич.

Зато есть шанс увидеть в деле колумбийское трио Аталанты: Мохика, Муриэль, Сапата. Также в заявку на матч попал Руслан Малиновский.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Аякс — 19;

Аталанта — 30.

Интересные факты:

- Аякс не проигрывает соперникам из Италии в последних семи еврокубковых встречах.

- Первая встреча соперников в нынешнем турнире завершилась ничьей — 2:2.

Ориентировочные составы

Аякс: Онана — Клайбер, Схуурс, Блинд, Тальяфико — Гравенберх, Лабьяд, Клаассен — Промес, Тадич, Энтони.

Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро, Джимсити — Хатебур, Де Роон, Фройлер, Мохика — Гомес — Муриэль, Сапата.

Не сыграют: Кудус, Мазрауи, Нерес — Кальдара, Миранчук, Пашалич, Госенс.

Под вопросом: Траоре — Голлини .