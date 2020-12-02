Гасперини: Хорошо, что мы имеем небольшое преимущество перед Аяксом

Наставник Аталанты дал оценку действиям своих подопечных в домашней игре против Мидтьюлланда.

В пятом туре Лиги чемпионов бергамаская Аталанта имела возможность серьезно улучшить свои позиции в турнирной таблице квартета, воспользовавшись возможной победой в домашней игре против явного аутсайдера. Однако датский Мидтьюлланд сумел забить в начале первого тайма, после чего "Богиня" была вынуждена отыгрываться большую часть игрового времени (1:1).

"Мы еще не прошли квалификацию, но едем в Амстердам с небольшим преимуществом, поскольку можем рассчитывать на два из трех возможных исходов, — говорит главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини в интервью Sky Sport Italia, выдержки из которого приводит ресурс Football Italia".

"Возможно, в начале группового этапа мы с радостью согласились бы оказаться в нашем текущем положении перед финальной игрой. Очевидно, было бы огромным успехом обойти Аякс".

"В этом матче у нас была хорошая игра в защите и полузащите. Но нам не хватало резкости в атаке, что сильно беспокоило меня по ходу поединка. Мы создали достаточно голевых моментов и, к счастью, Ромеро забил этот прекрасный гол".

В аналогичный момент прошлого сезона у Аталанты в активе было только четыре набранных очка, против восьми в текущем футбольном году.

"Вне всяких сомнений, играть подобные игры каждую неделю, а также иметь дело с Серией А, которая сейчас крайне сложна, — это лишает нас возможности восстанавливать силы. Это не только физическое, но и психологическое давление, поскольку оно действительно истощает вас, если вы к этому не привыкли", — считает наставник.

В прошлом сезоне у нас были игры Лиги чемпионов каждые две-три недели. Сейчас другой график, и мы изо всех сил пытаемся реализовать как можно больше из наших создаваемых моментов. Разница с тем, когда мы играли в Мидтьюлланде, заключалась в том, что мы забили ранний гол, тогда как на этот раз они выставили команду для контратак и быстро повели в счете.

Хорошо, что мы заработали один балл и имеем небольшое преимущество перед Аяксом", — подытожил итальянский наставник.

В последнем туре Аталанта сыграет в гостевом очном противостоянии с амстердамским Аяксом, где и решит судьбу путевок в весенние части еврокубков от группы D.