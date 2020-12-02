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-
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-
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-
08 декабря
22:00
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-
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-
08 декабря
22:00
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-
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-
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-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
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-
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Аталанта — Мидтьюлланд 1:1 Видео голов и обзор матча

02 декабря 2020

Аталанта — Мидтьюлланд, Getty Images

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка пятого тура Лиги чемпионов УЕФА.

У подопечных Джан Пьеро Гасперини была отличная возможность снизить давление на себя перед выездом в гости к амстердамскому Аяксу в последнем туре, однако быстрый пропущенный мяч от Мидтьюлланда заставил Аталанту большую часть игрового времени думать о спасении домашнего противостояния с датчанами.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча


Аталанта — Мидтьюлланд 1:1
Голы: Ромеро, 79 — Шольц, 13

Аталанта: Спортьелло — Джимсити, Ромеро, Паломино (Толои, 68) — Хатебур, Пессина, Фройлер (Де Роон, 68), Госен (Руггери, 86), Гомес (Иличич, 46) — Муриэль (Траоре, 68), Сапата.

Мидтьюлланд: Хансен — Паулиньо, Шольц, Джеймс,Андерссон — Мабиль (Вибе, 67), Оньека, Хег, Андресен, Дрейер (Исаксен, 82) — Каба (Мадсен, 82).

Предупреждение: Джимсити, Ромеро — Каба, Паулиньо.
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